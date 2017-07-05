В Ливии на пляже взорвалась неустановленная ракета

Триполи, , 08:21 — REGNUM В Триполи пять человек стали жертвами взрыва ракеты на одном из пляжей ливийской столицы, сообщает агентство France-Presse .

По данным министерства здравоохранения страны, пострадали 25 человек, отдыхавших на пляже. Среди погибших — один ребенок.

Ракета взорвалась на пляже, расположенном на востоке города недалеко от аэропорта Митига. Данных о возможных исполнителях обстрела пока нет.

France 24 со ссылкой на источник в МВД Ливии сообщает, что рядом с аэропортом накануне произошли бои между силовиками и «преступными группировками». Была ли атака на гражданских лиц преднамеренной, источник не уточнил.

Напомним, радикальные исламисты захватили часть территории Ливии после того, как страна была обескровлена начавшейся после свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи в 2011 году гражданской войной.

В частности, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировала до недавнего времени родной город Каддафи Сирт.

Весной 2017 года ливийские военные смогли отбить у террористов два ключевых нефтяных порта на востоке страны.