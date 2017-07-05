Новые подтопления на Ставрополье: в двух селах люди остались без света

Ставрополь, , 08:44 — REGNUM В Петровском районе Ставрополья новая стихия с градом и ливнями привела к отключениям электроэнергии и подтоплениям приусадебных участков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, от стихии пострадали жители трех сел.

После наводнения в мае 2017 года в начале июля в крае установилась аномальная жара. 4 июля она сменилась новой стихией, которая привела к ряду локальных чрезвычайных ситуаций.

4 июля в 20:00 в селе Рогатая Балка произошли отключения электричества. Также повреждена часть фронтона жилого дома на улице Молодежная. В селе Гофицком дождевым стоком подтопило ряд приусадебных участков.

В селе Ореховка подмыло опоры линии электропередач, что привело к частичному отключению света.

В течение последующих нескольких часов последствия стихии были устранены.

Региональное управление МЧС предупреждало жителей Ставрополья о комплексе неблагоприятных погодных явлений. Штормовое предупреждение было разослано посредством МЧС, в городах по улицам из машин жителей предупреждали с помощью громкоговорителей.

На 5 июля в крае также прогнозируются опасные метеорологические явления: местами по краю сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 м/с. На востоке и западе края местами, напротив, сохраняется высокая пожароопасность. Там жара и засуха.

Напомним, в мае в Ставропольском крае обильные дожди привели к паводку. В результате выпадение сверхнормы осадков поднялся уровень воды в реках, которые вылились на пойму, затопив дома в 29 селах и городах. После этого в крае разработан комплекс противопаводковых мер, на который требуется 6,4 млрд рублей.