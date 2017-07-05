Спасатели вылетели к совершившему жесткую посадку вертолету Bell-206

Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии вертолет Bell-206 с двумя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку, говорится в сообщении Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

Вертолет приземлился в 09.57 (05.57 мск) 5 июля в труднодоступном Окинском районе. Ориентировочное место его посадки — в 25 километрах севернее Шумакских источников

Члены экипажа самостоятельно вышли на связь со спасателями. К месту происшествия направился из Иркутска борт Ми-8 РЦКПС.

На борту вертолета Ми-8 находятся три спасателя, уточнили в МЧС РФ.