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В аэропорту Екатеринбурга задержаны десятки рейсов

Происшествия

Причиной стал туман

В аэропорту Екатеринбурга задержаны десятки рейсов
Иллюстрация: Wikiwand.com
Аэропорт Кольцово

Екатеринбург, 5 июля 2017, 08:03 — REGNUM  В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) утром 5 июля задержаны порядка 20 авиарейсов. Об этом сообщает онлайн-табло аэровокзала.

С опозданием в несколько часов прибыли самолёты из Оши, Саньи, Петербурга, Антальи, Еревана, Сочи, Москвы. Вылеты были задержаны в Симферополь, Москву, Салоники, Худжанд, Петербург, Геленджик и другие города. Отменены рейсы в Прагу и Хельсинки.

Причиной ЧП стал туман. Часть самолётов, летевших в Екатеринбург, была направлена в Челябинск.

Сейчас туман практически сошёл на нет и задержанные самолёты отправляются в пункты назначения.

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Авиапроисшествия