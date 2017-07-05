Ситуация стабилизировалась: в Иркутской области потушили все лесные пожары

Иркутск, , 08:01 — REGNUM За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади 57 тыс. га, сообщает 5 июля пресс-служба администрации области.

Отмечается, что по четыре лесных пожара ликвидировано в Усть-Удинском и Катаганском районах, по три в Мамско-Чуйском и Жигаловском районах и два в Киренском районе.

«По данным на утро 5 июля действующих пожаров в зоне наземного и авиационного применения сил и средств нет», — сообщили в пресс-службе.

При этом в администрации добавили, что девять лесных пожаров на общей площади 13,5 тыс. га находятся в локализованном состоянии.

Областной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение не тушить один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 400 га, так как он не представляет угрозы населенным пунктам. Отметим, что пожар находится в зоне постоянного космического наблюдения.

Всего для ликвидации лесных пожаров было задействовано 530 человек и 80 единиц наземной техники.

«Сегодня V класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Чунском районе. В остальных районах зафиксирован низкий класс пожарной опасности», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Действует запрет на посещение леса, на въезд в леса транспортных средств. Запрещено ведение лесозаготовительных и иных работ на территории лесного фонда области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров