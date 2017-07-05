На Ямале — массовый мор рыбы

Салехард, , 07:44 — REGNUM На ямальский берег Обской губы, в район села Ямбург 5 июля выдвигается комиссия, которая должна изучить причины массового мора рыбы. Представители Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и прокуратуры ЯНАО проверят информацию, которая появилась в первых числах июля в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотографии берега Ямурга, усеянного мертвой рыбой, н данный момент порождают догадки.

«Пока мы судим только по фото. И если эта рыба в районе Ямбурга, то, скорее всего замор произошел где-то возле Нового Порта, оттуда ее могло отнести на противоположную сторону, — заявил газете «Красный Север» начальник управления по охране и регулированию использования животного мира департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег Истрати. — В тех местах только недавно прошел ледоход. Минувшая зима была ранняя, с сильными морозами и малоснежная. Из-за чего образовался очень толстый лед на реках и озерах. Вскрылся он поздно, и часть рыбы задохнулась от недостатка кислорода. Об этом предупреждали ученые».

Олег Истрати напомнил, что подобное уже случалось в ЯНАО весной 2007 года, когда было собрано почти 10 тонн погибшей рыбы. Такие явления происходят раз в десять лет. И массовый мор рыбы, по его мнению, не связан с новыми воронками газового выброса, а также техногенными авариями, так как по близости нет разрабатываемых месторождений и воронки далеко.

Комиссия возьмет пробы воды, грунта и погибших биоресурсов. Останки рыбы соберут и захоронят.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела государственного контроля по рыболовству Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Сергей Овчинников предполагает, что выброшенная на берег рыба — ерш и налим.