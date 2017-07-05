Владельцы автобуса из огненного рейса выступили с заявлением: ДТП в Татарии

Заинск, Татария, , 06:49 — REGNUM

Гендиректор АО «Евразийская Корпорация Автовокзалов», которому принадлежит сгоревший под Заинском автобус, выступила с официальным обращением. Она пообещала любое содействие семьям пострадавших и попросила очевидцев предоставить следствию фото‑ и видеоматериалы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на письмо.

В обращении за подписью Оксаны Никитиной отмечено, что оно сделано в связи с тем, что в СМИ много противоречивых сведений.

«Мы считаем своим долгом раскрыть всю имеющуюся у нас информацию по произошедшей катастрофе», — заявляет Никитина, заверяя, что за рулём автобуса 2 июля были опытные водители.

По информации Никитиной, автобус марки Neoplan Tourliner, который вёз пассажиров погибшего рейса, был куплен в Германии в 2008 году и имел сертификат одобрения для междугородних и международных перевозок. Она также добавила, что водители, закреплённые за автобусом, ранее не имели замечаний и взысканий.

«Перед выездом на маршрут оба водителя прошли медицинский осмотр у лицензированных медиков. Предрейсовый технический осмотр был проведён сертифицированным механиком на специальном оборудовании. Плановое техническое обслуживание данный автобус прошёл 28 июня 2017 года. Перед выездом на линию у обоих водителей были выходные в соответствии с графиком сменности. Каждый из них отдыхал не менее 36 часов», — заявила Никитина, добавив, что компания готова оказать любую помощь и содействие семьям пострадавших.

Напомним, все 14 погибших в сгоревшем под Заинском автобусе пассажиров опознаны. Девять тел выданы родственникам для организации похорон, помощь в которых окажут власти республики. В больницах Татарии остаются ещё восемь пострадавших, из которых в тяжёлом состоянии один человек, пятеро — в состоянии средней тяжести, двое — с лёгкими травмами.

По-прежнему в больнице остаются водители, но их состояние здоровья не вызывает опасений. В ближайшее время они будут допрошены следователями.

4 июля в рамках правительственного совещания в Казани заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков напомнил, что предварительной причиной трагедии является нарушение скоростного режима. Следствие считает, что водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон, не заметив при этом, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик. При столкновении у автобуса оторвало переднее правое колесо. После этого автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту Самара — Ижевск, произошла в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска. В ДТП погибли 14 человек. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары.

Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

2 июля глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ о выплате семьям погибших в аварии по 1 млн рублей. Пассажиры, получившие тяжкий вред здоровью, получат 300 тыс. рублей. При среднем вреде выплата составит 200 тыс. рублей, а при лёгком — 100 тыс. рублей на человека. Помощь пострадавшим и семьям погибших также будет оказана администрациями Удмуртии и Самарской области. Среди погибших — шестеро жителей Самарской области, пятеро — пострадавших. В аварии погибли трое жителей Удмуртии.

Кроме того, автобус застрахован в компании СОГАЗ. Страховая выплата для погибших пассажиров по договору страхования составляет 2,025 млн рублей.

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Для гендиректора компании-владельца автобуса решили не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Руководитель компании готова сотрудничать со следствием и подписала обязательство о явке. Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»), продолжается.

Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» с 2015 года является Оксана Никитина. АО образовано через реорганизацию другого юридического лица. Учредитель Общества — департамент управления государственным имуществом администрации Самарской области.

Внеплановую проверку предприятия из Самары по поручению главы Минстранса РФ Максима Соколова проводит Ространснадзор.

По предварительной версии следствия, АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» — владелец автобуса, не имело лицензии на перевозку детей. Также есть версия, что водители, которые должны были меняться каждые четыре часа, не делали этого.

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В рамках второго уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), ведётся розыск свидетелей.

Выступая на правительственном совещании 4 июля, Сергей Добряков заявил, что за первое полугодие 2017 года в стране число ДТП снизилось на 7%, но на 63% выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта.

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