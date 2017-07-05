В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Барнаул, , 06:29 — REGNUM Особый противопожарный режим, введенный на территории Алтайского края с 20 апреля 2017 года, отменен «в связи со стабилизацией пожарной обстановки». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, он перестал действовать с сегодняшнего дня, 5 июля.

Вместе с тем, лесные пожары в Алтайском крае ещё не прекратились. По оперативным данным регионального диспетчерского пункта Минприроды, в прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае был ликвидирован один лесной пожар в Волчихинском районе. Причиной возгораний стали грозовые разряды.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 169 пожаров, огнём пройдена площадь 147,9 га. В 2016 году (пожароопасный сезон был объявлен 16 апреля) на эту дату фиксировалось 196 лесных пожаров общей площадью 324,54 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, особый противопожарный режим на всей территории Алтайского края был введён в конце апреля.

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В последнюю неделю характер погоды в регионе существенно изменился: на смену изнуряющей жаре пришли ливни с грозами, градом и порывистым ветром. На ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой.

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