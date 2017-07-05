Взрыв газопровода в провинции Гирин унес жизни пяти человек, десятки ранены

Чанчунь, Китай, , 05:29 — REGNUM Взрыв газопровода в городе Сунюань на северо-востоке Китая привел к гибели по меньшей мере пяти человек, еще 89 получили ранения, передает 5 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное правительство.

Несчастный случай произошел около 14:45 часов 4 июля в момент починки рабочими участка газопровода, где была обнаружена утечка газа. Взрыв был такой силы, что задел пациентов и рабочий персонал близлежащего госпиталя.

К 6 часам утра 5 июля была подтверждена гибель пятерых человек. Количество раненых составило 89 человек, включая 14, находящихся в критическом состоянии.

Спасательная операция продолжается, причины случившегося расследуются, передает агентство.

Напомним, что это не первый взрыв газопровода за последнее время в Китае. Так, вследствие схода оползня в провинции Гуйчжоу 2 июля 2017 года, была повреждена ветка газопровода, что привело к взрыву и гибели по меньшей мере восьми человек.

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