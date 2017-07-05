Блокада улиц и водометы: Демонстрации в преддверии саммита G20

Гамбург, Германия, , 05:25 — REGNUM В Гамбурге блокируют улицы, а полиция использует водометы для разгона демонстрантов, передает 5 июля Die Tagesschau. Все действия направлены против «ярых противников» проведения саммита «Большой двадцатки».

В районе Сакт-Паули сотни людей вышли на перекресток, чтобы заблокировать путь для проезда.

Полиции пришлось использовать водометы, дело дошло до драк. Ситуация до сих пор остается напряженной, добавляет издание.

Напомним, 7—8 июля в Гамбурге пройдет саммит G20, на нем ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.

Впервые в истории немецкого Гамбурга на улицах города присутствуют полицейские в таком большом количестве: около 20 тыс. должностных лиц будут следить за безопасностью, чтобы исключить непредвиденные обстоятельства.

«Это самая крупная полицейская операция за всю историю нашего города, — отметил начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер. — Мы подготовлены хорошо, как никогда».

Полицейские оснащены всем необходимым: тысячи служебных автомобилей, самолеты, 17 вертолетов, 62 человека из конной полиции, 213 собак и множество ограждающих решеток.

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