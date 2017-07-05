Сход оползня в одной из деревень в центральном Китае убил 9 человек

Наньнин, Китай, , 04:04 — REGNUM Девять человек погибли в результате схода оползня в одной из деревень провинции Хунань в центральной части Китая, передает 4 июля агентство «Синьхуа».

Помимо девяти погибших, стало известно о 19 раненых. Оползень, вызванный непрекращающимися с 21 июня проливными дождями, сошел 29 июня около 16:00 по местному времени, сообщают местные власти.

Четырехдневная поисково-спасательная операция извлекла из-под обломков породы и грязи девять тел. Поиски продолжаются.

Напомним, что в результате разгула стихии, в провинции Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибло 47 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести. Начаты работы по устранению последствий.