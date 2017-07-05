Хунань и Гуанси продолжает заливать: десятки жертв, миллионы эвакуированных

Наньнин, Китай, , 04:03 — REGNUM Жертвами паводка в провинции Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая стали 47 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести, передает 4 июля агентство «Синьхуа».

Сильные дожди, захлестнувшие провинцию Хунань еще 22 июня, привели к гибели 27 человек, еще 8 пропали без вести.

Усиливающиеся паводки привели к необходимой эвакуации более 1,2 млн человек. Еще более 38 тыс. жилищ было смыто водой. Порядка 880 тыс. гектар пшеницы было повреждено. Уровень воды в озере Дунтин и ряде ключевых рек в провинции достиг критического уровня.

Порядка 15 тыс. человек были задействованы на «линии фронта» в борьбе с ненастьем. На борьбу со стихией и последствиями ее разгула провинции Хунань было выделено 160 млн юаней ($23,5 млн).

Ожидается, что дожди начнут ослабевать в провинции в ближайшие дни, однако в некоторых районах стихия продолжит бушевать.

В Гуанси дожди, с субботы 22 июня привели к гибели 20 человек. Еще 14 человек пропали без вести. Около 20 тыс. домов было смыто водой или повреждено.

По последним подсчетам, прямые экономические потери составили свыше 4,6 млрд юаней. Местные власти уже выделили 10 млн юаней пострадавшим районам.

Напомним, что еще в начале года китайские синоптики прогнозировали аномальную погоду. С мая 2017 года непогода в Китая уже стала причиной гибели сотен человек, переселению сотен тысяч жителей и огромному материальному ущербу. В связи с этим в Китае уже создан фон по борьбе с последствиями разгула стихии. По последним прогнозам в ближайшую неделю на юг Китая ожидается приход на смену дождям сильнейшей жары.

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