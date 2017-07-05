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Такси столкнулось со столбом на Кутузовском проспекте в Москве

Происшествия

В результате аварии пострадали водитель и пассажир

Такси столкнулось со столбом на Кутузовском проспекте в Москве
Ethan
Разбитое такси

Москва, 5 июля 2017, 01:55 — REGNUM  ДТП с участием такси произошло в ночь на 5 июля на западе Москвы, передаёт телеканал «Рен ТВ».

По свидетельствам очевидцев, автомобиль врезался в фонарный столб на Кутузовском проспекте рядом со станцией метро «Парк Победы».

По информации агентства «Москва», сообщения об аварии подтвердили в столичном управлении ГИБДД.

Как сообщается, в результате ДТП пострадали два человека — водитель автомобиля Hyundai Solaris и его пассажир.

Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия