В Подмосковье автомобиль насмерть сбил подростка на велосипеде

Красногорск, , 00:37 — REGNUM В Можайском районе Московской области 15-летний подросток погиб под колёсами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, ДТП произошло на 22-м километре автодороги «Уварово — Семёновка», около деревни Семёновская.

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который скончался на месте», — сообщили в МВД.

Отмечается, что водитель автомобиля остался на месте аварии, дождавшись прибытия сотрудников полиции.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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