СМИ: В Турции покончил с собой человек, убивший в суде полицейского

Анкара, , 23:23 — REGNUM На западе Турции в здании суда злоумышленник убил полицейского, нанёс ранение адвокату и взял в заложники человека, сообщает турецкий телеканал Bursa TV.

Данное происшествие случилось в городе Гемлик западнотурецкой провинции Бурса.

По информации телеканала, ранение получил адвокат Озгюр Аксой, который является активистом оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции.

Кроме того, убивший полицейского злоумышленник взял заложника.

Позднее застреливший полицейского мужчина покончил жизнь самоубийством. По информации турецких СМИ, его личность пока не установлена.

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