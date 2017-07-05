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В Турции неизвестный убил полицейского в здании суда

Происшествия

На место происшествия направлен отряд полицейского спецназа

Анкара, 4 июля 2017, 22:01 — REGNUM  Неизвестный застрелил полицейского и ранил адвоката в здании суда в северо-западной провинции Турции, а затем взял одного человека в заложники, 4 июля сообщает Reuters со ссылкой на газету Hurriyet.

Нападение произошло в провинции Бурса в районе Гемлик. На место происшествия направлен отряд полицейского спецназа. В МВД пока не прокомментировали инцидент в здании суда.

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