В Италии задержаны 116 членов мафиозного клана Ндрагета

Рим, , 21:42 — REGNUM Более 1000 карабинеров были задействованы в широкомасштабной операции итальянских правоохранительных органов против структуры калабрийской мафии Ндрангета. По сообщениям испанского издания El Mundo, задержаны 116 членов этой преступной группировки, которым предъявлены обвинения в вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия, организации заказных убийств и других противоправных действиях.

«Ндрангета является лидером в торговле наркотиками, отодвинув с лидерских позиций в этом деле сицилийскую и неаполитанскую мафии и установив прочные отношения без посредников со странами Латинской Америки, производящими кокаин. Ндрангета поставляет этот наркотик почти в 30 стран Европы», — отмечает газета.

Операция началась еще 20 июня, когда были задержаны первые 54 человека в Италии, Испании и Панаме, причастные к торговле наркотиками и их транспортировке. В тот день только у арестованных в итальянских провинциях Рим, Неаполь, Риети и административной области Калабрия было изъято 600 кг кокаина, оцениваемых в 1,3 миллиона евро. Расследование, результатом которого стала операция по задержанию преступников, итальянскими силовиками велось с 2014 года.