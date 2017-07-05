На калужском мотофесте полицейские изъяли 254 литра неучтенного пива

Калуга, , 21:40 — REGNUM Калужские полицейские изъяли 254 литра «нелегального» пива на фестивале «МотоЯрославец — Russian Bike Week Anniversary», который прошёл на Ивановском лугу в Калужской области. Как сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, проведено четыре проверки индивидуальных предпринимателей, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов.

В результате неучтенное пиво изъято. За нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. Им грозят штрафы до 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе Минфина индивидуальным предпринимателям в России могут запретить продажу пива. В министерстве также настаивают на запрете розничной продажи сидра, пуаре и медовухи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торгующим пивом ИП стоит перейти к продаже сопутствующих товаров»