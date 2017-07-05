Столкновения в индийском Кашмире: трое убитых, 35 раненых

Нью-Дели, , 20:46 — REGNUM В результате перестрелки с правительственными войсками убиты трое повстанцев в индийском Кашмире, еще 35 гражданских лиц получили ранения, 4 июля сообщает Associated Press.

Солдаты и сотрудники полиции совершили рейд в населенный пункт Бахмну (Bahmnoo), где укрылись повстанцы. Столкновения начались 3 июля и продолжались в течение 24 часов, заявил представитель полиции Мюнер Ахмед Хан.

После начала противостояния вокруг населенного пункта собрались сотни гражданских лиц, которые пытались помочь повстанцам. Собравшиеся бросали в полицейских камни, выкрикивая лозунги «Возвращайтесь обратно в Индию» и «Мы хотим свободы». Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

В Бахмну взорвали четыре дома во время перестрелки с повстанцами. В настоящее время под завалами солдаты ищут тело четвертого нападавшего. По меньшей мере шесть полицейских и солдат получили ранения во время рейда.

Напомним, Кашмир находится в центре территориального спора между Индией и Пакистаном. Обе страны претендуют на установление полного контроля над всей территорией региона Кашмир.

Группы исламских повстанцев, расположенные на индийской территории Кашмира, осуществляют нападения на силы безопасности с 1989 года. Повстанцы выступают за вхождение индийского штата Джамму и Кашмир в состав Пакистана.

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