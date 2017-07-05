Военный конвой обстрелян из гранатомета в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 20:03 — REGNUM В Саудовской Аравии в результате нападения боевиков на военный конвой погиб военнослужащий, еще трое получили ранения, согласно информации МВД Саудовской Аравии, 4 июля сообщает Reuters.

Инцидент произошел в восточном административном округе Эш-Шаркия в районе города Эль-Катиф. Конвой был обстрелян из гранатомета.

Напомним, в прошлом месяце погиб солдат Саудовской Аравии, еще два военнослужащих получили ранения при взрыве бомбы в районе города Эль-Катиф.

Большинство населения административного округа Эш-Шаркия составляют мусульмане-шииты, представители религиозного меньшинства страны.

В последнее время увеличилось число столкновений между шиитами и сотрудниками правоохранительных органов, зафиксированы случаи применения гранатометов против полицейских.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее совершали нападения на мусульман-шиитов в городе Эль-Катиф.

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