В Костроме нарастает скандал с «Аксонбанком»

Кострома, , 18:29 — REGNUM Более ста человек вышли на пикет у здания обладминистрации Костромской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в основном группа протестующих состоит из сотрудников «Аксонбанка». Собравшиеся люди просят у местных властей отреагировать на кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг финансового учреждения.

29 июня группа сотрудников Следственного Управления по Ярославской области приехала в Кострому и изъяла сервера из головного отделения костромского банка «Аксонбанк». Выемка носителей информации, по данным Следственного Управления, «в помещениях ООО КБ «Аксонбанк» санкционировал Дзержинский районный суд Ярославля. Изъятие было произведено 29 июня в рамках расследования уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере».

По информации «Нового варианта», следствие считает, что «с января 2010 по декабрь 2012 года руководители ООО «Аверс» и ООО «Аксон Яр», входящих в состав «Аксон-холдинга», умышленно вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате, они уклонились от уплаты налогов на суммы свыше 54 миллионов рублей и свыше 38 миллионов рублей соответственно».

Вывоз носителей парализовал работу банка — транзакции были прекращены, филиалы работали исключительно «в консультационном режиме». Происходящее вызвало обеспокоенность у вкладчиков банка — люди не могли получить пенсии, снять или положить деньги.

«В связи с расследованием дела в отношении одного из клиентов банка остановлена работа сервера банка. Поэтому на данный момент операции по счетам и вкладам произвести невозможно» — прокомментировала ситуацию «Банки.ру» оператор колл-центра банка «Аксон».

При этом, по информации «Банки.ру», «Аксонбанк», наряду еще с двумя другими финансовыми организациями, был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

В комментарии Kostroma.Today председатель совета директоров «Аксонбанка» Андрей Озеров упрекнул чиновников в бездействии, — «Сервера были изъяты 5 дней назад, за это время ни Центробанк, ни следствие, ни власти ничего не сделали».

Источники в руководстве области обвинения опровергли, сообщив, что Озерову надо обращаться в Следственной Управление, которой изъяло оборудование.

Сами следователи, в свою очередь винят в произошедшем менеджмент банка «Аксон» — сотрудники СледКома заявили, что «приняли все меры по восстановлению работы серверного оборудования ООО КБ «Аксонбанк» … «Следственный комитет в целях защиты вкладчиков «Аксонбанка» разрешил руководству кредитного учреждения скопировать данные с изъятых серверов, однако руководство банка этой возможностью так и не воспользовалось … Причины своего поведения руководство коммерческой структуры не объяснило».

Справка ИА REGNUM

Нетто-активы «Аксонбанка» на 1 июня 2017 года составляли 4,3 млрд рублей. По этому показателю он занимал 309 место по России. 99,5% акций банка владеет бывший депутат Госдумы Андрей Озеров. Большая часть филиалов «Аксонбанка» находится в Костромской области. Помимо этого филиалы банка размещены во Владимире, Вологде, Иванове, Кирове, Рыбинске, Череповце, Ярославле.