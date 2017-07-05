Подконтрольный Украине город Селидово под угрозой затопления

Киев, , 18:59 — REGNUM Высокий уровень воды в затопленной шахте им. Коротченко в подконтрольном украинским властям Селидово к западу от столицы ДНР может привести к затоплению всего города. Об этом сегодня, 4 июля, на брифинге в Донецке сообщил представитель МЧС ДНР майор Александр Ходжагельдыев.

«Уже не первый год город Селидово находится под угрозой затопления водами шахты имени Коротченко. Уровень воды в ней постоянно поднимается. По информации на 2016 год, там сложилась критическая ситуация. Вода во вспомогательном стволе находится на уровне 34 метров от поверхности», — сказал Ходжагельдыев.

Читайте также: Подконтрольный Киеву Дзержинск под угрозой затопления

Под угрозой экологической катастрофы из-за затопления горных выработок находятся и жители села Желтое в подконтрольном Киеву Красноармейском районе. Местные регулярно жалуются на подтопление и ухудшение качества воды в колодцах и скважинах. Это подтверждают анализы проб воды.

«Совместная инспекция в результате проведенного мониторинга сохранности предприятий и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Донбасса, констатирует факт опасности возникновения катастрофы из-за возможных чрезвычайных ситуаций на рассмотренных объектах и обращается к международным организациям о проведении полного и объективного мониторинга сохранности указанных предприятий», — добавил представитель МЧС.

Напомним, что инспекция по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов, находящихся на территории, подконтрольной Украине, создана по решению главы ДНР Александра Захарченко в рамках гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса. В состав вошли представители всех профильных министерств, ведомств и государственных служб ДНР, а также ученые и общественники.