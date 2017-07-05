В Новгородской области восстановили проезд по 12 из 22 разрушенных дорог

Великий Новгород, , 18:14 — REGNUM В Новгородской области восстановлен проезд по 12 из 22-х дорог, пострадавших от разлива рек после ливневых дождей в Крестецком, Любытинском и Окуловском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона. На остальных магистралях продолжаются работы.

Сегодня, 4 июля, возобновлено движение пассажирского транспорта по автодорогам Крестецкого, Любытинского и Окуловского районов. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, рейсовые автобусы по всем маршрутам ходят согласно расписанию.

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Напомним, дороги в результате стихии разрушились в трёх районах Новгородской области. В регионе с 1 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации.