Следователи проверяют кузбасский лагерь, где детей поили опасной водой

Кемерово, , 18:54 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку одного из детских лагерей, где ранее Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СК РФ по региону.

Как ранее сообщало, в одном из оздоровительных лагерей Новокузнецкого района Кемеровской области Роспотребнадзор 19 июня провёл внеплановую выездную проверку. Анализ проб питьевой воды из скважины и пищеблока показал, что ее употребление небезопасно для организма — превышено содержание сероводорода. Также было установлено, что в лагере не выполнялись требования санитарного законодательства: не проводились санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, безопасность для здоровья воспитанников не была обеспечена. Из лагеря были экстренно вывезены более 350 детей.

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29 июня суд вынес решение о приостановлении работы летнего оздоровительного лагеря на 30 суток. Судебные приставы опечатали все корпуса на территории лагеря.

В мае департамент образования и науки Кемеровской области сообщил, что в 2017 году планируется открыть 828 лагерей для отдыха и оздоровления детей.