Бывших участковых судят по делу нижегородского маньяка

Нижний Новгород, , 18:04 — REGNUM Бывшие участковые Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов из Нижнего Новгорода будут осуждены за халатность, результатом которой стала гибель восьмерых человек, в том числе шестерых малолетних детей.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, Обливин и Филимонов, занимая должности участковых, проигнорировали многократные обращения нижегородки Юлии Зайцевой о том, что ее страдающий шизофренией супруг Олег Белов неоднократно применял насилие и угрозы к ней самой и к их шестерым детям.

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Сотрудники полиции несколько раз отказывались от возбуждения уголовного дела в отношении Белова и не проводили никаких проверочных мероприятий по заявлению Зайцевой.

В результате преступного бездействия указанных сотрудников полиции не было своевременно принято решение о привлечении Белова к уголовной ответственности. Зайцева и ее дети продолжали оставаться в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью.

Все это закончилось тем, что в 2015 году Белов жестоко убил свою мать, беременную жену и всех шестерых детей.

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Сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года житель Нижнего Новгорода Олег Белов совершил убийство беременной жены и шестерых малолетних детей. Тела своих жертв Белов расчленил на множество фрагментов и сложил в полимерные пакеты, которые планировал захоронить. Самому старшему из убитых детей было 6 лет.

После убийства детей и жены Белов отправился во Владимирскую область, где жестоко убил собственную мать. Возможно, в его планы входило и убийство тещи, но женщину спасло то, что она уехала в Нижний Новгород, чтобы навесить дочь и внуков. Белов ждал тещу в ее доме в Коврове, но вместо нее прибыли сотрудники правоохранительных органов. Бросившийся на них с ножом Белов был ранен и обезврежен.

Семью, в которой произошла трагедия, нельзя назвать благополучной. Она стояла на учете в органах соцзащиты. В 2011 году органы опеки подавали в суд заявление о лишении отца семейства родительских прав, однако мать убедила суд этого не делать. В 2015 году женщина сама обратилась в суд с аналогичной просьбой, но на заседание суда она не явилась.

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Несмотря на поступавшие сигналы о проживании детей в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, на протяжении трех лет сотрудники администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода не принимали никаких мер к обращению в суд с исковым заявлением о лишении их отца Олега Белова родительских прав.

В 2016 году Олег Белов был приговорен к пожизненному лишению свободы.