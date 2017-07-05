Ростовская область: Глава поселения попался на афере с землей

Ростов-на-Дону, , 17:44 — REGNUM Бывший глава администрации Щепкинского сельского поселения на Дону попал под следствие. В отношении экс-чиновника заведено уголовное дело. Как проинформировали ИА REGNUM в облпрокуратуре 4 июля, ему вменяется восемь эпизодов злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Следователи полагают, что чиновнику помогли сообщники, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Так, например, глава поселения оформил землю площадью 3 тыс. кв. метров в поселке Нижнетемерницком на мужчину, имевшему вторую группу инвалидности. Но владелец участка в Аксайском районе не проживал, на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в администрации сельского поселения не состоял, а, значит, права на получение надела не имел.

Затем участок поделили на шесть частей и продали брату чиновника и другим людям. Стоимость каждого участка превышала 2 млн рублей.

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Напомним, в начале 2017 года на Дону был выявлен факт махинаций с землей. Тогда прокурорская проверка указала на причастность к этому главы Елизаветинского сельского поселения. Чиновник сам изготовил и подписал фиктивные выкопировки из генплана муниципалитета на шесть земельных участков, которые планировалось застроить жилыми домами. Но земля оказалась частью природного парка «Донской», который является особо охраняемой природной зоной и объектом общенационального достояния.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе экс-главе и депутату Лакедемоновского сельского поселения Татьяне Мироновой был вынесен приговор. За аферу с землей она была приговорена к 3,6 годам колонии. Миронова в течение семи лет раздала приятелям 23,4 тыс. квадратных метров земли.