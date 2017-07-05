У берегов Эстонии обнаружен затонувший боевой корабль «независимой Литвы»

Таллин, , 17:44 — REGNUM Ученые Клайпедского университета, отправившиеся в Эстонию с научной миссией «Литовский военный корабль «Президент Смятона», верят, что нашли и исследовали утонувший корабль «Президент Смятона», которого называли флагманом военно-морского флота Литвы. Об этом сегодня, 4 июля, объявили сами представители Клайпедского университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Корабль, который, как предполагается, и есть «Президент Смятона» (назван в честь литовского диктатора Антанаса Смятоны), найден в воскресенье, 2 июля, на глубине примерно 85 м. Об этом журналист Римас Бружас, создающий с экспедицией Brabander документальный фильм.

«У нас нет никаких аргументов утверждать, что это может быть не тот корабль», — утверждал, в свою очередь, профессор Клайпедского университета Валдас Жулкус.

По его словам, совпадает множество результатов исследований, об это говорят и сделанные под водой фотографии. «Президент Смятона» найден примерно в 5 милях от берегов Эстонии, где проходит корабельный путь Хельсинки-Таллин. На передней части судна виднеются отметины, которые, по словам ученых, не позволяют сомневаться в том, что в корабль попала торпеда. Участники экспедиции привезут из поездки фотографии.

Научно-исследовательский корабль Клайпедского университета Brabander и университетские ученые отправились в экспедицию 26 июня. У берегов Эстонии осуществляется проект «Литовский военный корабль «Президент Смятона». Планировалось выполнить миссию осенью прошлого года. Но тогда планам помешала плохая погода. Исследования проводятся в водах Эстонии, чтобы идентифицировать корабли, затонувшие в 1939—1945 годах: бывший военный корабль независимой Литвы «Президент Смятона», торговые литовские корабли «Паневежис», «Кретинга» и «Утена», а также чтобы провести разведывательные исследования.

Затонувшие корабли осматриваются с помощью сонара бокового обзора, снимаются на видео, фотографируются. В этих местах глубина 70−80 м, поэтому к исследованиям привлечены автономные подводные приборы и глубоководные ныряльщики.

Этот корабль — на самом деле особенный, утверждают в университете. «Президент Смятона» был первым военным кораблем независимой Литвы, который в 1927 году правительство Литвы купило у Германии. 22 марта 1939 года Клайпедский край вернулся к Германии. Уже на следующий день единственному литовскому военному кораблю, шести кораблям береговой охраны и торговым кораблям пришлось уйти из порта. После вхождения Литвы в СССР корабль был назван «Президент», потом «Передовик», а еще позднее он получил название «Коралл» и был передан на службу в Балтийский флот. Судно затонуло в Финском заливе 11 января 1945 года. По словам одних источников, корабль утонул, попав на мель, по словам других — был подорван.