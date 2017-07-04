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Владимирские строители нажились на госконтракте и оставили школу без крыши

Происшествия

УФСБ возбудило уголовное дело

Владимир, 4 июля 2017, 14:53 — REGNUM  Во Владимирской области сотрудники подрядной организации подозреваются в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт школы. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области, в отношении неустановленного сотрудника ООО «Комфорт» возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Следователи считают, что деньги были похищены при выполнении муниципального контракта на ремонт крыши школы в Гусь-Хрустальном районе.

Компания получила из районного бюджета более 4 млн рублей.

«Однако установлено, что по факту подрядчиком не выполнен ряд работ, что создает угрозы здоровью и жизни учащихся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге при выполнении госконтракта на реконструкцию школы №434 похищено более 20% средств, выделенных городским бюджетом. По результатам прокурорской проверки органами МВД возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Как было установлено в ходе проверки, проводившейся в порядке надзора, в октябре 2014 года между комитетом по строительству Санкт-Петербурга и одной из строительных организаций был заключен госконтракт на сумму более 330 млн рублей. По условиям контракта, строители должны были выполнить реконструкцию здания школы и возвести пристройку к ней для бассейна.

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