В Костромской области подрядчик ремонтировал дороги песком

Кострома, , 14:32 — REGNUM Недобросовестный подрядчик, залатавший ямы в Кадыйской дороге песком, может получить до 10 лет тюрьмы — сообщили 3 июля в Управлении МВД по Костромской области. По версии следствия, в 2015 году ООО «Волга» заключила муниципальный контракт на ремонт дорог с местной администрацией. Цена договора составила 1,5 млн. рублей.

Результаты работы принял экс-руководитель кадыйской администрации Василий Грибунин. Как выяснила экспертиза, подрядчик отремонтировал меньшую площадь дорожного плотна, чем предполагалось по контракту. Кроме этого, ямы были засыпаны песком вместо асфальта.

В итоге, против ремонтника возбудили дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если его вина будет доказана, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Это не первый скандал, связанный с главой Кадыя Василием Грибуниным.

По версии следствия, он подписал бюджет на 2015 год без процедуры рассмотрения местными депутатами, незаконно продал государственный бульдозер и подарил служебную квартиру местной жительнице. В настоящее время Василий Грибунин отстранен от занимаемой должности.