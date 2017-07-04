Нигерийские террористы похитили 37 женщин, убив девять человек

Абуджа, , 14:51 — REGNUM Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 37 женщин и убили девять человек, сообщает 4 июля Agence France-Presse.

Нападение произошло в деревне Нгалева в регионе Диффа, недалеко от границы, заявил губернатор Лаоуали Махамане Дан Дано.

«Члены «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 37 женщин и убили девять человек», — отметил губернатор.

«Силы обороны и безопасности уже приступили к преследованию боевиков, мы надеемся, что в ближайшие дни женщины будут найдены и освобождены», — добавил он.

Губернатор также подчеркнул, что нападение на данную деревню произошло неслучайно, она известна своим активным сопротивлением террористам.

Напомним, террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют преимущественно на территории Нигерии. Регион Диффа страдает от боевиков с 2015 года.

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