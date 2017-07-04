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В Забайкалье мать удушила плачущего младенца

Происшествия

Трехмесячный ребенок раздражал ее своим плачем

Хилок, Забайкальский край, 4 июля 2017, 14:55 — REGNUM  Капризы трехмесячного сына побудили 26-летнюю жительницу города Хилок (Забайкальский край) совершить его убийство. Подробности шокирующего преступления сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

Предварительно установлено, что убийство было совершено накануне утром, 3 июля. С рождения сына женщина проживала вместе с матерью, которая помогала воспитывать ребенка. Вчера она впервые осталась дома одна, наедине со своим маленьким сыном. Около 11 часов утра младенец начал капризничать, и тогда мать накрыла его голову подушкой и с силой прижимала её несколько минут.

Родственники, которым женщина потом сообщила, что ребёнок мертв, вызвали полицию. И хотя она была задержана и допрошена в качестве подозреваемой, в процессе дознания сразу же целиком призналась в совершенном преступлении и подробно рассказала об обстоятельствах убийства.

Пока будет проводится психолого-психиатрическая экспертиза, женщина, скорее всего, будет находиться под стражей. Во всяком случае, следствие готовит для этого соответствующие документы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один невероятный по своей жестокости случай произошел недавно в Новгородской области. Сразу после тщательно скрываемых родов мать утопила младенца в ведре с водой, после чего спрятала его тело в подполе.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородка утопила новорожденного сына в ведре с водой

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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