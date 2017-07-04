В Краснодарском крае ожидается угроза смерчей – МЧС

Краснодар, , 14:30 — REGNUM В Краснодарском крае 4 и 5 июля над на участке побережья Черного моря между Анапой и районом Магри в Сочи могут сформироваться смерчи, сообщили 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

«В ближайшие три-шесть часов и до конца суток 4 июля и в течение суток 5 июля над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в ведомстве.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели рекомендуют туристам и местным жителям соблюдать требования безопасности, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить на единый номер пожарных и спасателей 101.