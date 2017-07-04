Пожар в лагере для беженцев в Ливане привел к гибели человека

Бейрут, , 14:16 — REGNUM Большой пожар в лагере для сирийских беженцев в Ливане привел к гибели человека, сообщает 4 июля Associated Press.

Поселение для беженцев, спасающихся от гражданской войны в Сирии в долине Бекаа, было охвачено сильным пожаром, в результате один человек погиб, еще 21 пострадал.

Сотрудник Красного Креста Ливана подчеркнула, что пожар произошел в лагере Тал Сараун. Погибла молодая девушка, из 21 пострадавших семеро находятся в критическом состоянии.

По данным ливанских СМИ из 185 палаток, располагавшихся в лагере для беженцев, 22 сгорели.

Подобный же инцидент произошел 2 июля, когда в другом лагере, расположенном недалеко от города Каб Элиас, огонь стал причиной гибели нескольких человек.

Восточный Ливан страдает от высоких температур, в следствие чего случаи возгорания здесь участились.

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