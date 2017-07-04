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В Гватемале подавлен бунт в колонии для несовершеннолетних

Происшествия

О точном количестве пострадавших подростков не сообщается, однако в результате инцидента есть погибшие и раненые

Гватемала, 4 июля 2017, 14:10 — REGNUM  Полиции Гватемалы 3 июля удалось взять контроль над ситуацией в исправительном учреждении для несовершеннолетних «Лас Гавиотас» после нескольких часов насилия, к которому привел бунт воспитанников колонии в знак протеста против предполагаемых нечеловеческих условий содержания, в которых они живут, сообщает El Mundo.

Официальные власти пока не дают комментариев о том, что произошло, однако известно, что некоторые из заключенных, многие из них уже достигли совершеннолетия, получили ранения, а некоторых должны были перевезти в столичные больницы.

Кроме того, сообщается, что ранним утром нескольким малолетним заключенным удалось перебраться через стены исправительного учреждения, расположенного в окрестностях столичного района 13. Сбежавшие зашли на территорию ближайшего винного завода, занялись разбоем и начали бросать предметы в полицейских, прибывших на место происшествия. В ответ сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

По мнению властей, бунт начался утром, после того, как группа прокуроров завершила осмотр места обнаружения тел двух воспитанников учреждения, «повешенных на простынях», уже достигших возраста 18 лет.

При этом другие воспитанники сообщили о том, что смотрители заведения бьют их, плохо кормят, запирают на большую часть недели. Молодые люди также потребовали разрешения на ношение обычной одежды, длинные волосы и супружеские посещения.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Гватемале в октябре 2016 года докладывал о том, что данное исправительное учреждение рассчитано на 250 заключенных, однако там содержится 460 человек. Также омбудсмен описывал плохие условия содержания и наличие карцеров в данной колонии. В отчете омбудсмена отмечается, что на 460 заключенных, большинство из них в возрасте от 16 до 17 лет, имеется только 8 санузлов.

Напомним, в последние месяцы на территории Гватемалы произошло несколько инцидентов в различных исправительных учреждениях, в результате которых погибли и получили ранения подростки, включая случай гибели 41 девочки в пожаре на территории государственного реабилитационного центра.

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