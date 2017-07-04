Нижегородская строительная фирма уклонилась от уплаты налогов на 20 млн руб

Нижний Новгород, , 14:04 — REGNUM В Нижнем Новгороде руководство местной строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») уже возбуждено уголовное дело.

В соответствии с данными, полученными в региональном УФНС, с января 2012 года по декабрь 2014 года руководители организации создали схему ухода от налогообложения, основанную на применении фиктивного документооборота и незаконного применения вычетов по НДС.

Ложные сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию. В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области руководство ООО «Фортуна-Ойл», осуществляющей деятельность по продаже моторного топлива, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 42 млн рублей.

По версии следствия, директор организации с целью завышения закупочной цены на ГСМ заключал фиктивные договоры на поставку нефтепродуктов с «фирмами-однодневками». В бухгалтерские документы и налоговую отчетность вносились заведомо ложные сведения о якобы проведенных финансово-хозяйственных операциях

В Кировской области ОАО «Кировский машзавод 1 мая» уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 62 млн рублей. В совершении преступления обвиняют бывшего генерального директора предприятия и главного бухгалтера. По версии следствия, в 2014—2015 годах генеральный директор предприятия не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ, исчисленного и удержанного из фактически выплаченной заработной платы работников предприятия. Руководитель завода предпочел потратить эти деньги на выплату долгов по кредиту. Главный бухгалтер предприятия помогала ему в этом.