В Лос-Анджелесе скончалась звезда YouTube Стиви Райан

Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM Американская актриса Стиви Райан умерла в Лос-Анджелесе, сообщает Billboard.

Смерть наступила 1 июля. Как уточнили власти Лос-Анджелеса, это был добровольный уход из жизни, — к такому выводу пришли судмедэксперты.

Напомним, Райан прославилась своими пародиями на известных людей — Леди Гагу, Джастина Бибера, Эми Уайнхаус и других. Также она вела шоу на телевидении.

Актрисе не исполнилось еще 34 лет. Незадолго до кончины Райан опубликовала в социальной сети сообщение о смерти дедушки, которого она называла папой.

«Человек моей мечты, которого я увижу только во сне», — написала она. При этом она обещала, что они «скоро встретятся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Риме на 85-м году жизни скончался писатель, режиссер, актер и комик Паоло Вилладжо. Он был удостоен «Золотого льва» венецианского фестиваля за вклад в кинематограф.

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