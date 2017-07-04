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В Нижегородской области грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

Происшествия

В результате ДТП госпитализирован 5-летний ребенок

Нижний Новгород, 4 июля 2017, 13:42 — REGNUM  В Нижегородской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадал ребенок-инвалид, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным транспортной инспекции, авария произошла на 3 км автодороги Бор — Развилье — Филлиповское — Уткино.

Водитель грузовика КамАЗ ошибся с выбором безопасной дистанции и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате столкновения пострадал пятилетний мальчик, который находился в салоне автобуса в инвалидной коляске.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в ночь на 2 июля пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск врезался в грузовик КамАЗ, буксировавший на жёсткой связке ещё один автомобиль.

В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. При этом автобус упал на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы.

По последним данным, в ДТП погибли 14 человек, получили ранения получили ещё 15 человек. По факту аварии возбуждено два уголовных дела

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Аварии пассажирского автотранспорта
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