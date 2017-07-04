Коалиция США нанесла удар по сирийской деревне

Дамаск, , 13:40 — REGNUM Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по селению Кашкаш Аз-Зиянат в сирийской провинции Хасаке. Об этом 4 июля сообщает агентство SANA.

Жертвами воздушного удара стали девять мирных жителей. Отмечается, что атака была совершена под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Деревня Кашкаш Аз-Зиянат находится в 15 км от города Шаддади, на юге провинции Хасаке.

По данным агентства, в конце июня самолеты международной коалиции осуществили бомбардировку города Аль-Маядин и деревни Ат-Деблян. Итогом атаки стала гибель 90 мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Ссылаясь на собственные источники, SANA также сообщает о применении коалицией снарядов с белым фосфором в пригороде Ракки. Атака произошла 9 июня, погибли 17 человек.