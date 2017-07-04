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Из-за воровства электричества Калужкая область потеряла 18 млн

Происшествия

Общий объём украденной электроэнергии составил 5 138 тыс. кВт*ч

Из-за воровства электричества Калужкая область потеряла 18 млн
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хищение электроэнергии

Калуга, 4 июля 2017, 14:06 — REGNUM  Из-за воровства электричества недобросовестными потребителями Калужская область только за пять месяцев 2017 года потеряла 17,8 млн рублей. Об этом 4 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Алексей Писаревский.

По его словам, общий объём похищенной электроэнергии составил 5 138 тыс. кВт*ч. С января по май 2017 года энергетики провели 408 рейдов для выявления хищений электроэнергии. По результатам проверок составлено 146 актов по фактам бездоговорного потребления и 438 актов о безучётном потреблении.

По словам Писаревского, наказание за электроворовство неминуемо. Причём в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

С 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией. В частности, увеличены размеры штрафов.

К участию в рейдах по поиску недобросовестных потребителей привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России, а материалы по фактам несанкционированного энергопотребления иногда становятся основанием для возбуждения уголовных дел.

«Нередко от преступных действий энерговоров страдают граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», — напомнил Алексей Писаревский.

Как ране сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.

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