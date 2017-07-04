В Ингушетии вынесен приговор убийце журналиста Кокурхоева

Магас, , 13:29 — REGNUM В Ингушетии состоялся суд над подозреваемым в убийстве журналиста и телеведущего Амерхана Кокурхоева. Виновным в этом преступлении объявлен его сосед Руслан Джамальдинов. Как сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона, по приговору суда ему вынесено наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима.

Как установил суд, осужденный Джамальдинов 1 января 2017 года учинил разборки с погибшим. В них принял участие сын Джамалдинова — Ризван Котиев. Во время драки между молодыми людьми, которая произошла на улице Мира в сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики, 60-летний мужчина нанес удар ножом в спину. От полученного ранения журналист скончался.

После убийства злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле «Форд-Фокус». МВД республики объявило их в розыск. Как сообщало ИА REGNUM, к преступникам обратился глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, призвавший их сдаться. Спустя четверо суток в отдел полиции с повинной явился Руслан Джамальдинов.

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Его сын Ризван Котиев до сих пор находится в бегах. По данным источников, он через грузинскую границу перебрался в Турцию, а после этого в одну из европейских стран. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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Жители села Нестеровское на сходе с участием старейшин, представителей духовенства, местной власти потребовали от семьи участников преступления покинуть населенный пункт. По словам Евкурова, семья убийцы и раньше была известна своей скандальностью. Глава региона потребовал выяснить, какие жалобы и по какому поводу имелись у жителей села в отношении членов этого семейства и как на них реагировали участковый и другие должностные лица.