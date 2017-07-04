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В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

Тюмень, 4 июля 2017, 13:25 — REGNUM  Следственное управление по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели в водоеме двоих малолетних детей, сообщили 4 июля в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«В дневное время 1 июля в правоохранительные органы села Абатское Ишимского района поступило сообщение о гибели в результате утопления мальчика 2009 года рождения и девочки 2008 года рождения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 1 июля компания из четырех друзей отправилась на территорию, расположенную у лога реки Китерня, которая из-за большого разлива реки в этот момент была заполнена водой.

«В ходе игры двое детей оказались в воде, не умевшие хорошо плавать мальчик и девочка стали тонуть. Двое других детей пытались им помочь, но безуспешно, после чего один из детей позвонил по телефону и сообщил о случившемся», — добавили в пресс-службе.

В целях установления всех обстоятельств следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Тюменской области призывает родителей быть внимательными и не допускать бесконтрольного нахождения детей вблизи водоемов.

Так, в Якутии 1 июля на реке Лена утонул 10-летний школьник. На следующий день в местности Даркылах утонул еще один девятилетний ребенок, ученик второго класса одной из местных школ, а вечером на берегу реки Дюктюля Горного района Якутии следователями найдено тело семилетнего ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии следователи проводят проверку по факту гибели троих детей

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Происшествия на воде
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