Депутат Архангельской гордумы обвиняется в получении взятки в 445 тыс. руб

Архангельск, , 13:49 — REGNUM Завершено предварительное следствие по обвинению депутата Архангельской городской думы в получении взятки в крупном размере за незаконные действия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, с ноября 2016 по январь 2017 года депутат получил через своего помощника взятку в виде денег в сумме 445 тысяч рублей за выдачу заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата Архангельской городской думы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый от дачи показаний отказался.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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