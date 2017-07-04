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Сотрудница «Зернобанка», узнав о его банкротстве, прикарманила 1 млн рублей

Происшествия

Узнав о предстоящем банкротстве, директор одного из филиалов алтайского «Зернобанка» присвоила 1 миллион рублей, полученных в подотчёт

Барнаул, 4 июля 2017, 13:30 — REGNUM  Директор одного из филиалов алтайского «Зернобанка» и по совместительству депутат одного из районных советов депутатов в сентябре 2015 года присвоила 1 миллион рублей, выданный ей в подотчёт для прочих нужд банка. Об окончании расследования уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), 4 июля сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По её словам, решение присвоить деньги и воспользоваться ими по своему собственному усмотрению обвиняемая приняла, будучи осведомленной о начале работы временной администрации по управлению «Зернобанком». Степень вины теперь уже бывшей сотрудницы банка определит суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отзыв лицензии и назначение временной администрации «Зернобанка» произошли 24 сентября 2015 года.

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В апреле 2016 года управляющие выявили финансовые операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками «Зернобанка». Речь идет об операциях по уступке прав требований одних кредиторов в ущерб другим на сумму свыше 600 млн рублей.

Кроме того, в «Зернобанке» были выявлены операции на сумму свыше 400 млн рублей по трансформированию требований кредиторов в более привилегированную очередность их удовлетворения.

На фоне событий, связанных с крушением «Зернобанка», в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года в Барнауле от онкологического заболевания скончался президент банка.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ выявил незаконные операции экс-руководителей «Зернобанка»

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