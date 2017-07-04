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На устранение последствий паводков на юге КНР выделено 1,2 млрд юаней

Происшествия

Средства фонда помощи пострадавшим и устранения последствий паводков будут направлены на оказание помощи в 20 провинциях и автономных районах Китая, включая Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Чжэцзян, где проливные дожди на последние несколько дней стали причиной серьезнейших наводнений

На устранение последствий паводков на юге КНР выделено 1,2 млрд юаней
Китай

Пекин, 4 июля 2017, 01:38 — REGNUM  Министерство финансов КНР учредило экстренный фонд помощи пострадавшим и устранения последствий паводков на юге Китая, передает 3 июля агентство «Синьхуа».

Средства фонда будут направлены на оказание помощи в 20 провинциях и автономных районах Китая, включая Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Чжэцзян, где проливные дожди на последние несколько дней стали причиной серьезнейших наводнений.

Помощь в размере 700 млн юаней будет направлена на эвакуацию и предоставление людям временного жилья, восстановление жилья и компенсации гражданам их убытков, сообщает министерство.

Еще 1,2 млрд юаней будут использованы с целью предупреждения наводнений и устранения их последствий, восстановления поврежденной паводками инфраструктуры и обеспечения разноплановой поддержки.

В некоторых районах на юге Китая дожди уже пошли на спад, однако в провинциях Юньнань, Сычуань и ряде других провинций все еще ожидаются сильные осадки.

Напомним, что Китай объявил о четвертом уровне экстренного реагирования в связи с дождями и паводками в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, которые уже привели к гибели 16 человек и пропаже без вести еще 10 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Непогода унесла жизни еще 16 человек на юге Китая

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