Полиция не рассматривает стрельбу на площади Тулузы как теракт

Париж, , 01:34 — REGNUM Правоохранительные органы Франции считают, что стрельба в городе Тулузе не имела отношения к терроризму, передаёт телеканал France 3.

Как сообщается, в качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают «сведение счётов».

Источник телеканала в полиции сообщил, что погибший в результате стрельбы имел «плохую репутацию» у правоохранителей. В 2016 году мужчина проходил подозреваемым по делу об убийстве.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 3 июня в Тулузе два человека на скутерах открыли огонь по группе людей на площади, после чего скрылись.

В результате стрельбы один человек погиб, ещё шестеро получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

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