В Тулузе неизвестные открыли стрельбу по людям на площади

Тулуза, Франция, , 00:18 — REGNUM Один человек погиб и ещё не менее шести получили ранения в результате стрельбы во на юге Франции, передаёт France 5.

По данным источников телеканала в полиции, инцидент произошёл вечером 3 июля в городе Тулуза.

По предварительной информации, два человека на скутерах открыли огонь по группе людей на площади, после чего скрылись.

Как сообщается, один человек в результате стрельбы погиб на месте, пострадавшие были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

На место происшествия прибыла полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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