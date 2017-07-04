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СМИ: Наезд на пешеходов в Бостоне не рассматривается как теракт

Происшествия

Количество пострадавших от инцидента возросло до десяти человек

СМИ: Наезд на пешеходов в Бостоне не рассматривается как теракт
Иллюстрация: Massport.com
Бостонский аэропорт Логан на фоне заката

Бостон, США, 4 июля 2017, 00:00 — REGNUM  Наезд автомобиля такси на пешеходов возле бостонского международного аэропорта Логан не является терактом, а признан несчастным случаем, заявили представители правоохранительных органов США.

По их данным, водитель протаранившего пешеходов автомобиля заявил, что причиной инцидента стала его ошибка в нажатии педалей газа и тормоза. Задержанный водитель сотрудничает со следователями.

Тем не менее, в медицинские учреждения Бостона после этого инцидента госпитализированы уже 10 человек.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов. По предварительной информации, в результате девять человек были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Бостоне неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов

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