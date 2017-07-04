В Орегоне застрелили человека при попытке угнать вертолет

Вашингтон, , 22:54 — REGNUM В штате Орегон застрелили человека при попытке угнать вертолет в аэропорту Хилсборо, заявили представители полиции, 3 июля сообщает The Oregonian.

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Инцидент произошел в 11:40 по местному времени, человек, получивший огнестрельное ранение скончался на месте, заявил представитель полиции города Хилсборо лейтенант Генри Рейманн.

В настоящий момент работа аэропорта остановлена. На место происшествия прибыли следователи.

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Напомним, аэропорт Хилсборо принадлежит порту Портленда, является вторым по загруженности аэропортом Орегона. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. авиарейсов.

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