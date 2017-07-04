МИД Турции осудил обстрел сухогруза «АСТ» береговой охраной Греции

Анкара, , 22:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным осуждением обстрела турецкого сухогруза «АСТ» катером береговой охраны Греции в Эгейском море, указано в заявлении турецкого МИД от 3 июля 2017 года.

Турецкое внешнеполитическое ведомство указало, что в Эгейском море катер береговой охраны Греции открыл огонь по сухогрузу «ACT», шедшему из порта Искендерун в Измит под турецким флагом.

МИД Турции заявил, что он решительно осуждает несоразмерную акцию греческой стороны, поправшей в этом случае право экипажа судна на жизнь.

Официальная Анкара подчеркивает, что никаких оснований для открытия огня по торговому мирному судну нет. По сообщению турецкой стороны, в этом инциденте никто не был ранен.

Напомним, 3 июля турецкие СМИ сообщили, что в Эгейском море катера греческой береговой охраны приблизились к сухогрузу, шедшему под турецким флагом, и потребовали пришвартовать судно в порту острова Родос для проверки груза.

Капитан грузового корабля проигнорировал эти требования, после чего экипажи катеров греческой береговой охраны открыли по сухогрузу огонь.

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