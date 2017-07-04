СМИ: В Бостоне неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов

Бостон, США, 3 июля 2017, 21:58 — REGNUM В американском Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов, сообщает Boston Globe.
По предварительной информации, в результате пострадали девять человек. Им потребовалась госпитализация.
На месте происшествия работают сотрудники городской полиции.
Причины и подробности инцидента пока не сообщаются.
Представители правоохранительных органов пока не делали заявлений о классификации этого инцидента как террористического акта.
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