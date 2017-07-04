СМИ: В Бостоне неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов

Бостон, США, , 21:58 — REGNUM В американском Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов, сообщает Boston Globe.

По предварительной информации, в результате пострадали девять человек. Им потребовалась госпитализация.

На месте происшествия работают сотрудники городской полиции.

Причины и подробности инцидента пока не сообщаются.

Представители правоохранительных органов пока не делали заявлений о классификации этого инцидента как террористического акта.

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